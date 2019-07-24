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    البيت الأبيض: جلسة استماع مولر أمام الكونجرس بمثابة "قمة الإحراج" للديمقراطيين

    08:18 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    البيت الأبيض: جلسة استماع مولر أمام الكونجرس بمثابة "قمة الإحراج" للديمقراطيين

    البيت الأبيض

    واشنطن - (د ب أ):

    قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الأربعاء إن جلسة استماع المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر أمام الكونجرس الأمريكي كانت بمثابة "قمة الإحراج" للديمقراطيين.

    من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع "تويتر" قائلا " أود أن أشكر الديمقراطيين لعقدهم جلسة الاستماع هذا الصباح".

    البيت الأبيض تويتر روبرت مولر الكونجرس الأمريكي

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