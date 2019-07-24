وزيرة الدفاع الألمانية تقترح إقامة مراسم أداء يمين الولاء للجيش في أماكن عامة

برلين - (د ب أ):

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة انيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في إقامة مراسم أداء يمين الولاء للجيش الألماني في أماكن عامة في كل الولايات الألمانية وقبالة مبنى البرلمان في يوم الذكرى السنوية لإنشاء الجيش في ألمانيا.

وأوضحت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنها اقترحت على كل رؤساء وزراء الولايات الألمانية إقامة هذه المراسم في يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل الموافق لذكرى إنشاء الجيش في نفس هذا اليوم من عام 1955.

جاء ذلك في أول بيان حكومي تلقيه كرامب-كارنباور في البرلمان كوزيرة للدفاع، وقالت:" سيكون ذلك بمثابة إشارة قوية وعلامة قوية على تقدير جنودنا"، كما أعربت عن رغبتها في إقامة فعالية من هذا النوع للجيش أمام مبنى البرلمان (رايشستاج) بوصف الجيش جيشا برلمانيا.

وأضافت كرامب-كارنباور:" سنزيد بذلك من شفافية الجيش في بلدنا ومجتمعنا" وقالت إن الجنود جاءوا من قلب المجتمع، ولذلك فإنه ليس هناك مكان لمتطرفين داخل الجيش " ومن ثم فإن الجيش هو جزء واضح ومرئي من قلب مجتمعنا ومن قلب مدننا ومناطقنا".

كانت كرامب-كارنباور قد أدت اليمين الدستورية لمنصبها الجديد خلال جلسة خاصة للبرلمان.

وقد ودع النواب وزيرة الدفاع السابقة، أورزولا فون دير لاين، بتصفيق مطول.

يشار إلى تكرار وقوع احتجاجات مصاحبة لمراسم أداء يمين الولاء التي تقام في الأماكن العامة.