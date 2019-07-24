وزيرا الدفاع والتجارة البريطانيان يتركان الحكومة بينما يشكل جونسون وزارته

لندن - (د ب أ):

قال وزير الدفاع البريطاني بيني موردونت ووزير التجارة الدولية ليام فوكس إنهما لن يشاركا في حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، قبيل تغييرات كبيرة متوقعة في حكومته الأولى.

وكتب موردونت على موقع تويتر "سأتجه إلى المقاعد الخلفية، ومنها سيحظى رئيس الوزراء بدعمي الكامل".

من جانبه، كتب فوكس على موقع تويتر أن بريطانيا "متأهبة بشكل استثنائي لتشكيل علاقاتنا التجارية الجديدة مع ما هو أبعد من أوروبا وإقامة بريطانيا عالمية حقا".

وتابع"لكن يجب أن نقوم أولا بالمهمة بالغة الأهمية، وهي تنفيذ تعليمات الشعب البريطاني والخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "أتطلع إلى دعم بوريس جونسون والحكومة من المقاعد الخلفية".

واستقال وزراء الخزانة المؤيد للاتحاد الأوروبي فيليب هاموند، والعدل ديفيد جوك والتنمية الدولية روري ستيوارت، ونائب ماي ديفيد ليدينجتون في وقت سابق اليوم الأربعاء بعد فترة وجيزة من تنحي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.