هانت يعلن عن عدم اشتراكه في حكومة بوريس جونسون البريطانية الجديدة

لندن - (د ب ا)

أعلن وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، اليوم الأربعاء أنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة بوريس جونسون، بعد رفض عرض رئيس الوزراء المحافظ الجديد عليه تولي منصب مختلف.

وقال هانت فى تغريدة على موقع تويتر:" كان شرف لي لو أنني واصلت عملي... ولكني أتفهم حاجة رئيس وزراء جديد لاختيار فريقه".

كان هانت قد خسر أمام جونسون في انتخابات زعامة حزب المحافظين لخلافة تيريزا ماي.

وتعهد هانت بتقديم "الدعم الكامل" لجونسون كمشرع عن حزب المحافظين داخل البرلمان البريطاني.