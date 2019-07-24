مقتل شرطيين اثنين وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الأربعاء بمقتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل/400كيلومتر شمال بغداد/.

وقال النقيب جاسم محمد من شرطة المحافظة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن"انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام/20كيلومترا جنوب الموصل/ أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على آثرها إلى المستشفى، فيما تم تسليم جثتي القتيلين لدائرة الطب العدلي في مدينة الموصل".

وفي سياق آخر، أضاف المصدر أن "القوات العراقية قتلت عنصرا من داعش آثر اشتباكات مع عناصر من التنظيم تسللوا إلى قرية خان شهواني في قضاء سنجار/120كيلومترا غرب الموصل/فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار إلى جهة مجهولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان لها اليوم مقتل خمسة من عناصر داعش شرقي سلسلة جبال سنجار إثر عملية أمنية نفذتها قوة من لواء 92 في الفرقة الخامسة عشر وفوج الطوارئ العاشر وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.