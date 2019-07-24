المسماري: لدينا أدلة تثبت سعي قطر لضرب وتدمير الجيوش العربية

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة لديها أدلة وبراهين تثبت سعي قطر لضرب وتدمير الجيوش العربية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، ونقلته بوابة إفريقيا، أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإدانة قطر وتركيا رسميًا.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت باكر الأربعاء، أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقله تقدمه نحو أهدافه.

وأضاف، في بيان، أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت منذ فجر الثلاثاء، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، لافتًا إلى أن الطيران التركي المسير الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.