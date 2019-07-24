روسيا تسلم منظومة "إس-400" إلى الصين قبل أشهر من الموعد المحدد

موسكو - (أ ش أ):

بدأت روسيا شحن نظام الدفاع الصاروخي (إس-400) إلى الصين قبل الموعد المحدد بشهور.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) - في نسختها الإنجليزية - أن روسيا أرسلت أول سفينة بمكونات أنظمة الدفاع الجوي الجديدة من طراز (أس-400) إلى الصين، بالإضافة إلى إطلاق اثنين آخرين في الأيام المقبلة.

وأفادت التقارير أن السفن الثلاث ستسلم جميع الأجزاء الضرورية للفوج الثاني من منظومة إس-400 التي طلبتها الصين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان بأن روسيا والصين ستواصلان تعزيز وتحسين التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك في محاولة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار العالميين.

وفي عام 2014، أصبحت الصين أول دولة توقع اتفاقية لشراء أنظمة الدفاع الجوي (أس-400) مع موسكو. وتم تسليم الفوج الأول بنجاح في عام 2018، على الرغم من التأخير الطفيف بسبب الأضرار التي لحقت بإحدى الشحنات بسبب العاصفة.