الاحتلال الإسرائيلي يعترض وفدًا أوروبيًا خلال زيارته لشمال الضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ):

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفدا أوروبيا لدى زيارته للأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الوفد قدم من عدة دول أوروبية، بدعوة من مؤسسة حقوقية للاطلاع على أوضاع المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعترضت الوفد، وحاولت منعه من دخول منطقة الرأس الأحمر، لكنه تمكن من زيارة خربة الحمة، وقرية بردلة، واطلع على معاناة الأهالي فيها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق آخر، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن ثلاثة أشقاء من سكان حي الفاروق ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بشرط إبعادهم عن منطقه أبو غنيم مدة 45 يوما.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قرار الإفراج يشمل الأشقاء: شريف ومصطفى والقاصر معتز أحمد المالحي، بشرط إبعادهم عن "أبو غنيم" جنوب القدس المحتلة لـ45 يوما، وكفالة مدفوعة بقيمة 3000 شيقل، وكفالة طرف ثالث 5000 شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل).

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحمية الطبيعية في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، ودمرت 4 آبار فيها.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن جرافات الاحتلال هدمت 4 آبار للمياه، وجرفت أراضي المحمية واقتلعت أشجارها، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

يذكر أن منطقة شرق يطا تعاني من هجمة شرسة على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين، بغرض التوسع الاستيطاني وترحيل المزارعين والسكان البدو من أراضيهم.