ضابط شرطة صومالي: مقتل 7 أشخاص وإصابة عمدة مقديشو في انفجار ضخم

مقديشو - (د ب أ):

قال محمد حسين، ضابط شرطة صومالي، اليوم الأربعاء، إن سبعة أشخاص قتلوا، بينما أصيب عمدة مقديشو، عقب وقوع انفجار ضخم في مقر بلدية العاصمة

وأضاف حسين أن مسؤولين في الحكومة الصومالية كانوا من بين القتلى. ولم يتضح ما إذا كان الحادث ناجما عن تفجير انتحاري.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه يحمل بصمات جماعة الشباب المتشددة.

ويعد هذا التفجير هو ثاني أكبر هجوم هذا الأسبوع، وذلك بعد أن قتل متشددون إسلاميون 16 شخصا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة فى العاصمة مقديشو يوم الاثنين الماضي.

وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات بصورة منتظمة على المباني الحكومية والفنادق في الدولة التي تسودها الاضطرابات.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وكذلك جنود الاتحاد الإفريقي في القتال ضد حركة الشباب المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.

وفي عام 2017 ، قُتل أكثر من 500 شخص، عندما فجر مهاجم انتحاري شاحنة على متنها كمية كبيرة من المتفجرات في العاصمة الصومالية، في أسوأ هجوم تنفذه الجماعة المتشددة.