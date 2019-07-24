  • عاجل:كليات جديدة.. الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    جونسون يصل قصر بكنجهام لتأكيد توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا رسميا

    04:50 م الأربعاء 24 يوليو 2019
    جونسون يصل قصر بكنجهام لتأكيد توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا رسميا

    بوريس جونسون

    لندن - (د ب أ):

    وصل بوريس جونسون اليوم الأربعاء إلى قصر بكنجهام لتأكيد توليه رسميا منصب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا من جانب الملكة إليزابيث الثانية، التى قبلت استقالة تيريزا ماى من المنصب.

    وقالت العائلة الملكية:" ظهر اليوم، وبحضور الملكة، قدمت ماى استقالتها من منصب رئيس الوزراء... وقبلت جلالتها(الاستقالة)بلباقة".

    ومن المقرر أن يتحدث السيد جونسون في وقت لاحق اليوم خارج مقر رئيس وزراء بريطانيا.

    بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قصر بكنجهام بريطانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان