جونسون يصل قصر بكنجهام لتأكيد توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا رسميا

لندن - (د ب أ):

وصل بوريس جونسون اليوم الأربعاء إلى قصر بكنجهام لتأكيد توليه رسميا منصب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا من جانب الملكة إليزابيث الثانية، التى قبلت استقالة تيريزا ماى من المنصب.

وقالت العائلة الملكية:" ظهر اليوم، وبحضور الملكة، قدمت ماى استقالتها من منصب رئيس الوزراء... وقبلت جلالتها(الاستقالة)بلباقة".

ومن المقرر أن يتحدث السيد جونسون في وقت لاحق اليوم خارج مقر رئيس وزراء بريطانيا.