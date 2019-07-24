مولر: تقريري لا يبرئ ترامب تماما

واشنطن - (د ب أ):

أكد المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر أن تقريره لم يبرئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماما.

وقال مولر في جلسة شهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي:"لم يتم تبرئة الرئيس من الأعمال التي يُشتبه في أنه قام بها".

إلا أنه شدد على إرشادات وزارة العدل التي تتضمن أنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام لرئيس وهو بعد لايزال في المنصب.

وتولى مولر مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل من جانب ترامب.

ولفت مولر إلى أن ترامب رفض إجراء أية مقابلة معه في إطار إعداد التقرير.