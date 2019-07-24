وزير الدفاع الإيراني: لم يتم إسقاط أي طائرة إيرانية مسيرة

طهران - (د ب أ):

نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ما ذكره مسؤول عسكري أمريكي بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية واحدة على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول :"لم يتم إسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة".

يأتي هذا غداة تصريح لمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى بأن هناك احتمال أن يكون تم إسقاط طائرتين إيرانيتين بدور طيار الأسبوع الماضي.

وقال المصدر الأمريكي:"واثقون من أننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا الثانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي "تدمير" طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز. وهو ما نفته إيران في حينه.

وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار لكونها اخترقت المجال الجوي الإيراني.