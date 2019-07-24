مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم مسلح جنوب تايلاند

بانكوك - (أ ش أ):

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر هجوم شنه متمردون على قاعدة عسكرية جنوب البلاد.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل "ثاناوي سوانارات" قوله إن مجموعة من المسلحين شنوا هجوما على قاعدة عسكرية في إقليم "باتاني" وألقوا قنابل يدوية، مشيرا إلى أن المسلحين سرقوا خمسة مدافع رشاشة وأحرقوا إطارات أثناء فرارهم.