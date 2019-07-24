  • عاجل:ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم مسلح جنوب تايلاند

    08:58 ص الأربعاء 24 يوليو 2019
    مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم مسلح جنوب تايلاند

    الشرطة التايلاندية

    بانكوك - (أ ش أ):

    أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر هجوم شنه متمردون على قاعدة عسكرية جنوب البلاد.

    ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل "ثاناوي سوانارات" قوله إن مجموعة من المسلحين شنوا هجوما على قاعدة عسكرية في إقليم "باتاني" وألقوا قنابل يدوية، مشيرا إلى أن المسلحين سرقوا خمسة مدافع رشاشة وأحرقوا إطارات أثناء فرارهم.

    هذا المحتوى من

    السلطات التايلاندية هجوم مسلح قاعدة عسكرية

    الخبر التالى:

    رئيس وزراء فلسطين: نتطلع إلى اجتماع وزاري فلسطيني مصري لمتابعة القضايا المشتركة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان