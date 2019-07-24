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    مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية جنوب أفغانستان

    08:32 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية جنوب أفغانستان

    القوات الخاصة الأفغانية

    كابول - (أ ش أ):

    نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات ضد الجماعات المسلحة التابعة لحركة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان مما أسفر عن مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان .

    وذكرت قوات العمليات الخاصة -في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاربعاء- أن عمليات القوات الخاصة أسفرت عن مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة 14 آخرين.

    من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

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