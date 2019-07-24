مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية جنوب أفغانستان
كابول - (أ ش أ):
نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات ضد الجماعات المسلحة التابعة لحركة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان مما أسفر عن مقتل وإصابة 29 من مسلحي طالبان .
وذكرت قوات العمليات الخاصة -في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاربعاء- أن عمليات القوات الخاصة أسفرت عن مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة 14 آخرين.
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
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