بوريس جونسون يستعد لتسلم منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا خلفا لماي

لندن - (د ب ا):

من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا اليوم الأربعاء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي استقالت بعد إخفاقها في إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان حزب المحافظين الحاكم قد أعلن أمس الثلاثاء اختيار أعضائه لجونسون، بعد إجراء جولة إعادة بينه وبين وزير الخارجية جيرمي هانت، لترأس الحزب والبلاد.

وسوف تترأس ماي جلسة استجواب رئيس الوزراء في البرلمان في منتصف اليوم، قبل أن تدلي بخطاب أخير في 10 داونيج ستريت في لندن، وبعد ذلك سوف تتوجه إلى مقر الملكة إليزابيث الثانية من أجل إبلاغها رسميا باستقالتها.

وسوف يجتمع جونسون أيضا مع الملكة، قبل أن يعود ليدلي بكلمة في مقر رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يبدأ جونسون في إعلان أسماء الوزراء في حكومته الجديدة في وقت متأخر من اليوم أو غدا الخميس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن تقارير غير مؤكدة أن جونسون سوف يدلي ببيان أمام البرلمان بشأن خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.