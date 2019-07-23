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    حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية

    10:59 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
    حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية

    القوات البحرية الليبية

    طرابلس - (د ب أ):

    قال المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عميد بحار أيوب قاسم: "إن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية احتجز اليوم الثلاثاء، سفينة صيد إيطالية داخل المياه الاقتصادية الليبية".

    وأضاف قاسم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".

    وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

    القوات البحرية الليبية سفينة صيد إيطالية طرابلس حرس السواحل الليبي

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