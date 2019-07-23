حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية
طرابلس - (د ب أ):
قال المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عميد بحار أيوب قاسم: "إن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية احتجز اليوم الثلاثاء، سفينة صيد إيطالية داخل المياه الاقتصادية الليبية".
وأضاف قاسم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".
وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
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