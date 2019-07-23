وزير الدفاع الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي التعاون المشترك

الكويت - (أ ش أ):

بحث الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مع قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي، التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الدفاع الكويتي- خلال اللقاء - بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات، لا سيما ما يتعلق بالشؤون العسكرية، بما يعكس الحرص على تعزيز وتطوير كل أوجه العمل المشترك.