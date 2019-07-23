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ولي عهد أبوظبي يشهد تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والصين

06:59 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
ولي عهد أبوظبي يشهد تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والصين

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - بكين - (أ ش أ):

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والصين، وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الإمارات بالصين بمناسبة الذكرى الـ"35" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مذكرة تفاهم بين شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس "جال" وشركة الصين الوطنية لتقنيات الفضاء، واتفاقيتان إطاريتان للتعاون المشترك بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة "وانخوا"، واتفاقية أولية بين مكتب أبوظبي للاستثمار "وسنستايم جروب"، إضافة إلى اتفاق تعاون بين شركة "إعمار العقارية" ومطار بكين داشينغ الدولي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي واستصلاح الأراضي.

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محمد بن زايد آل نهيان القوات المسلحة الإماراتية الإمارات الصين

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