سفارة مصر بباكستان تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

إسلام آباد - (أ ش أ):

نظمت السفارة المصرية في باكستان احتفالا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة بالعاصمة إسلام آباد.

وأكد السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر لدى باكستان في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على ما حققته ثورة يوليو المجيدة، وتأثيرها التاريخي، ليس فقط على مصر، بل على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تطرق يعقوب إلى أهم التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الباكستانية مؤخراً، والفرص القائمة نحو تعزيز التعاون الثنائي مستقبلاً على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين ومصالحهما المشتركة، وذلك منذ الزيارة التاريخية التي قام بها المؤسس الأول لباكستان الزعيم "مـحمد علي جناح" إلى مصر شهر يونيو 1946، وقبل تأسيس دولة باكستان عام 1947.

ومن جانبه.. أكد ممثل الحكومة الباكستانية محمد سومرو، الوزير الفيدرالي للخصخصة والطيران، على عمق العلاقات المصرية الباكستانية، وتقدير الحكومة الباكستانية لمصر وشعبها وقيادتها، مُنوهاً بأهمية مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين عبر استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وشمل الاحتفال تقديم إحدى المدارس الدولية الباكستانية عرضاً فنياً مستوحى من التاريخ المصري، إضافة إلى جناح من المعروضات المصرية.

حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وزعيم المعارضة ورئيس جمعية الصداقة المصرية الباكستانية في مجلس الشيوخ "رجا ظفر الحق"، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وقيادات أفرع القوات المسلحة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، فضلاً عن محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار رجال الدين ورجال الأعمال والإعلاميين، إضافة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في إسلام آباد، وعدد من أبناء الجالية المصرية.