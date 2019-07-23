أكثر الكلمات إنتشاراً

منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

ميركل تهنئ بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

06:35 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
ميركل تهنئ بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ومن ثم في السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، نقلا عن تصريحات نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر: "أهنئ بوريس جونسون وأتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا صداقة وثيقة في المستقبل أيضا".

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

وتعهد جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا. وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي عن الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.

أنجيلا ميركل بوريس جونسون حزب المحافظين بريطانيا تيريزا ماي

الخبر التالى:

سفارة مصر بباكستان تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان