ميركل تهنئ بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

برلين - (د ب أ):

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ومن ثم في السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، نقلا عن تصريحات نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر: "أهنئ بوريس جونسون وأتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا صداقة وثيقة في المستقبل أيضا".

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

وتعهد جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا. وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي عن الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.