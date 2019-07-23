رئيس كوريا الشمالية يتفقد غواصة جديدة ويدعو إلى دعم القدرات الدفاعية لبلاده

سول - (د ب ا):

ذكرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية، دعا إلى بذل "جهود كبرى" لتوسيع القدرات العسكرية لبلاده، وجاء ذلك خلال تفقده لغواصة تم تشييدها حديثا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (كيه.سي.إن.أيه) إن كيم أعرب عن شعوره بالرضا عن الغواصة الجديدة، والتي سيتم نشرها قريبا في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

ولم يحدد تقرير الوكالة موعد أو مكان عملية التفقد، كما لم تنشر أية تفاصيل عن الغواصة.

وتكهنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن الغواصة الجديدة يمكن أن تكون من فئة "سينبو"، وقادرة على إطلاق صاروخ عابر للقارات، كما تكهنت بأن التقرير الإعلامي الكوري الشمالي يهدف إلى إرسال إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيسان ترامب وكيم قد اتفقا خلال اللقاء المقتضب بينهما الشهر الماضي في قرية بانمونجوم الحدودية الكائنة بين الكوريتين، على تشكيل مجموعات عمل لاستئناف المباحثات المتوقفة بينهما حول برامج التسلح النووي لكوريا الشمالية وكذلك العقوبات الاقتصادية.

وحذرت بيونج يانج الأسبوع الماضي من أن المناورات العسكرية المشتركة المزمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الشهر المقبل، سيكون لها تداعيات محتملة على هذه المباحثات.

وأكد جيم خلال تفقد الغواصة "ضرورة زيادة القدرة الدفاعية لكوريا الشمالية بشكل مطرد وجدير بالثقة"، عن طريق تطوير أسلحة ومعدات بحرية".