السعودية تدعو إلى ردع إيران لانتهاكها حرية الملاحة البحرية الدولية

الرياض- (د ب أ):

دعت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران لانتهاكها القانون الدولي في حرية الملاحة البحرية الدولية .

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "مجلس الوزراء، تابع في بداية الجلسة ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي".

وشدد المجلس على أن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

كما أعرب مجلس الوزراء السعودي عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين".

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، مما يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".