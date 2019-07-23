بعد فوز جونسون.. حزب العمال البريطاني يطالب بانتخابات عامة

لندن- (د ب أ):

طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، بإجراء انتخابات عامة، وذلك بعد فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم ومن ثم رئاسة الحكومة، ووصف كوربين انتخابات حزب المحافظين بأنها "غير ممثِلة".

وغرّد على تويتر: "لقد حصل بوريس جونسون على دعم أقل من مئة ألف عضو من حزب المحافظين من خلال وعود بتخفيضات ضريبية للأغنياء وتقديم نفسه على أنه صديق المصرفيين، والدفع من أجل خروج مضر من دون الاتفاق من الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن جونسون "لم يفز بدعم بلادنا".

وكتب كوربين: "الخروج من دون اتفاق الذي يتحدث عنه جونسون سيعني شطب وظائف وارتفاع في أسعار السلع والمخاطرة ببيع خدمات الصحة الوطنية لشركات أمريكية في اتفاق ودود مع دونالد ترامب".

وأضاف: "يتعين أن يقرر شعبنا في انتخابات عامة من يكون رئيس الوزراء".