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جيرمي هانت يهنئ مُنافسه جونسون: ستكون رئيس وزراء عظيمًا لبريطانيا

02:59 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
جيرمي هانت يهنئ مُنافسه جونسون: ستكون رئيس وزراء عظيمًا لبريطانيا

جيرمي هانت

لندن-(د ب أ):

هنأ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، منافسه بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم خلفًا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وغرّد هانت، الذي من غير المتوقع أن يبقى في منصبه عندما يعلن جونسون مجلس وزرائه الجديد غدا الأربعاء ، عبر تويتر: " أقدم التهانى لبوريس جونسون على الحملة التي خاضها بصورة جيدة".

وأضاف: "سوف تكون رئيس وزراء عظيما لبلادنا في هذه اللحظة الحرجة".

وأكمل "خلال الحملة أظهرت تفاؤلا وطاقة وثقة مطلقة في بلدنا الرائع ونحن في حاجة لذلك".

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