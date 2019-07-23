المنتدى العربي الأوروبي بجنيف : المنظمات التنموية شاركت الحكومة في القضاء على الفقر والبطالة

القاهرة- (مصراوي):

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية المحلية والدولية، تعاونت بشكل كبير مع الحكومة من خلال مشروعات مشتركة للقضاء على الفقر والبطالة في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، بل كان لهذه المنظمات القدرة على الوصول بشكل أسرع وتقديم المساعدة المطلوبة للفئات المحتاجة لما تملكه هذه المؤسسات من خبرة وأدوات تمكنها من لعب هذا الدور، لافتا إلي أن قانون العمل الأهلي الجديد يساعد بشكل كبير في زيادات مساهمات المنظمات التنموية في المشاركة في خطة التنمية 2030 خاصة الدولي منها.

واوضح أيمن نصري، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، إن الجمعيات الأهلية والمنظمات التنموية لها باع طويل في العمل التطوعي منذ نهاية ثلاثينات القرن الماضي.

وأضاف:"هناك اعتقاد خاطئ بأن المنظمات غير الحكومية هي المعنية فقط بالعمل الحقوقي، وهذا على عكس الحقيقة وهي أن القطاع الأكبر من منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال التنمية المستدامة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الفقر والبطالة"، وهو ما اعتبره ترسيخ وتأكيد لحقوق الإنسان على الأرض طبقا للعهد الدولي الخاص الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، والذي يؤكد على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد نصري أن المنظمات الخيرية كانت تعتمد في البداية على تقديم المساعدات الخيرية لجميع الفئات العمرية، والشباب منهم وللقادرين لغير القادرين على العمل وهذا النوع من المؤسسات لم يدم طويلا نتيجة لأنه مهما كان حجم التمويل فإنه يصرف دون أي فائدة ويساهم بشكل كبير في عدم رغبة متلقي هذا الدعم في العمل، ومن هنا بدأت تتحول هذه المنظمات من خيرية إلى تنموية تساعد فقط كبار السن ومن ليس لهم قدرة على العمل، أما القادرين منهم وفرت لهم برامج تدريب مهني لرفع قدراتهم من خلال تعلم بعض الحرف وادماجهم في سوق العمل أو تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر، بدون تنفيذ مشروعات تساعد في تحسن الوضع الاجتماعي والمالي.

وأشار إلى أن هناك عدد من الجمعيات التنموية والخدمية، التي استطاعت تقديم الكثير للمجتمع المصري خلال السنوات الماضية، منها مؤسسة "مصر الخير"، و"علشانك يا بلدي" للتنمية المستدامة، ومؤسسة "علمني المعنية بالقضاء على الأمية"، ومؤسسة "صناع الحياة" وتعمل في مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وبها حوالي 25 ألف متطوع.