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بريطانيا: ماي تطالب جونسون بتنفيذ البريكست بصورة "تفيد البلاد بأكملها"

02:32 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
بريطانيا: ماي تطالب جونسون بتنفيذ البريكست بصورة "تفيد البلاد بأكملها"

بوريس جونسون و تيريزا ماي

لندن- (د ب أ):

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خليفتها في زعامة حزب المحافظين الحاكم بوريس جونسون، وحثته على "العمل معا لتنفيذ خروج من الاتحاد الأوروبي بصورة تفيد المملكة المتحدة بأكملها".

كما طالبت ماي، التي من المقرر أن تسلم رئاسة الوزراء لجونسون غدا الأربعاء، خليفتها بضمان "إبعاد المحافظين لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عن الحكومة".

وأضافت: "سوف تحظى بدعمي الكامل من المقاعد الخلفية للبرلمان".

تيريزا ماي بوريس جونسون بريكست

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