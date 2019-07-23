وفاة رئيس وزراء الصين الأسبق لي بينج عن عمر يناهز 90 عامًا

بكين- (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن رئيس وزراء الصين الأسبق لي بينج توفى اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.

وكان بينج قد تولى رئاسة وزراء الصين في الفترة من 1988 حتى 1998.

ويعد لي من أبرز قادة القمع الدموي للحركة المطالبة بالديمقراطية الذي جرى في الرابع من يونيو 1989.

وبعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عقد، تولى منصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الفترة من 1998 و 2003.