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رئيس وزراء كوسوفو المستقبل يتوجه إلى لاهاي من أجل استجوابه

01:46 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
رئيس وزراء كوسوفو المستقبل يتوجه إلى لاهاي من أجل استجوابه

راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو

بلجراد- (د ب أ):

قال رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، إنه في طريقه إلى لاهاي اليوم الثلاثاء لمواجهة استجوابه أمام المحكمة الخاصة بكوسوفو .

ولم يتضح ما إذا كان تم استدعاء راموش بصفته شاهدا أم متهما.

وكان راموش قائد منطقة في جيش تحرير كوسوفو، وهى جماعة شبه نظامية كانت تحارب من أجل الاستقلال عن صربيا في الفترة ما بين عاميّ 1998 و 1999، ويمكن أن يتم اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال هذه الفترة.

كان جرى تأسيس المحكمة عام 2017 لفحص الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو وعرقية الألبان ضد الصرب خلال الصراع المسلح، الذي استمر في الفترة ما بين 1998 و 2000.

والجمعة الماضية، أعلن راموش استقالته بصورة مفاجئة، وقال إنه يريد أن يمثل أمام المحكمة "بصفته مواطنا وليس رئيسا للوزراء".

راموش هاراديناي كوسوفو لاهاي بلجراد

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