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بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

01:17 م الثلاثاء 23 يوليو 2019
بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

بوريس جونسون

لندن- (د ب ا):

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان حزب المحافظين شهد اقتراعاً، يوم أمس الاثنين، شارك فيه 160 ألف عضو لاختيار رئيس للحزب من بين أحد المرشحَين؛ جونسون (55 عاماً) ووزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت (52 عاماً).

وتتوجه تيريزا ماي يوم غدٍ إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسمياً للملكة إليرابيث الثانية، فيما يكون رئيس المحافظين الجديد في طريقه للقاء الملكة التي ستكلّفه رسمياً تشكيل الحكومة.

بوريس جونسون حزب المحافظين الحاكم بريطانيا تيريزا ماي

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