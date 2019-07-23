شرطة جاكرتا: مُنفّذا تفجير الكاتدرائية في الفلبين هما رجل وزوجته من إندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الثلاثاء، أن رجلا وزوجته، من إندونيسيا، يعتقد أنهما مُنفّذا التفجير الانتحاري الذي وقع في كاتدرائية كاثوليكية بجنوب الفلبين في يناير الماضي، وأسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقال ديدي برازيتيو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، إن المشتبه بهما، وهما الإندونيسيان رولي ريان زيكي، وألفة هاندانياني، كانا قد تم ترحيلهما من تركيا في عام 2017، بعد محاولتهما الدخول إلى سورية للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال ديدي في مؤتمر صحفي إن "الاندونيسيين نفذا التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الفلبين"، مضيفا أن الزوجين دخلا البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح ديدي أن الشرطة حققت طفرة في التحقيقات بعد أن ألقت القبض على اثنين يشتبه في أنهما من أعضاء في جماعة "أنصار الدولة"، وهي شبكة محلية متشددة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث إن هناك خمسة أشخاص اعتقلتهم السلطات الفلبينية بعد وقوع التفجيرات، كشفوا أن المنفذين من إندونيسيا، ولكن لم يتم تحديد هوية الزوجين في ذلك الوقت.

وكان التفجير الذي وقع في بلدة جولو بإقليم سولو في 27 من يناير الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.