  • عاجل:مستشار وزيرة التضامن يعلن موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الدفاع التركية تعلن تدمير 7 أهداف بسورية ردا على قذيفتين أطلقتا من أراضيها

    11:22 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
    الدفاع التركية تعلن تدمير 7 أهداف بسورية ردا على قذيفتين أطلقتا من أراضيها

    الدفاع التركية تعلن تدمير 7 أهداف بسورية

    أنقرة- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التركية قيام قواتها عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية بتدمير سبعة أهداف داخل الجانب السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيان للوزارة التأكيد على أن "هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع".

    وكانت ولاية شانلي أورفا أعلنت أمس سقوط قذيفتين من الجانب السوري داخل الأراضي التركية، وأنهما أصابتا منزلين بقضاء "جيلان بينار" بالولاية، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين.

    كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية مساء أمس الاثنين من مدينة رأس العين (سري كانيه) بريف محافظة الحسكة باتجاه الأراضي التركية المقابلة لها عند الحدود بين الطرفين. وأضاف أنه لم يُعرف هوية الذين أطلقوها والغاية منها، خاصة في ظل الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة والأنباء عن عملية عسكرية محتملة قد تشنها تركيا.

    وزارة الدفاع التركية أنقرة الحدود السورية الأسلحة الثقيلة

    الخبر التالى:

    برلمان فتح يدعو لإعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان