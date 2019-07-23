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توقعات باختيار بوريس جونسون رئيسا للحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا

09:21 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
توقعات باختيار بوريس جونسون رئيسا للحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا

بوريس جونسون

لندن - (د ب ا):

من المتوقع أن يتم، اليوم الثلاثاء، انتخاب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون رئيسًا للحزب المحافظ الحاكم، خلفًا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما يقربه من تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

ومن المقرر أن يعلن الحزب عن نتيجة الاقتراع عبر البريد الذي شمل 160 ألف عضو بالحزب، عقب إجراء جولة إعادة بين جونسون ووزير الخارجية جيرمي هنت.

ويعد جونسون المرشح الأبرز للفوز بمنصب رئيس الوزراء غدًا الأربعاء، وتقدمت ماي باستقالتها بعد إخفاقها في إقناع النواب بدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي كانت قد توصلت إليه مع بروكسل.

وكان جونسون قد تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعدالمؤجل في 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا .

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