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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية

02:46 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا لاتفاق حول موازنة اتحادية لمدة عامين.

ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى تمريره من جانب الكونجرس، فيما قالت وزارة الخزانة إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.

كما يحد الاتفاق من فرص إغلاق آخر لمؤسسات الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن الاتفاق لا يتضمن عقبات وهو "تسوية حقيقية".

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق.

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