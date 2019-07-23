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أبرز التصريحات في 24 ساعة: لا أريد قتل الملايين في أفغانستان

02:00 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لا أريد قتل الملايين في أفغانستان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحاول اللجوء لباكستان لتخليص واشنطن من حربها في أفغانستان، لافتًا إلى أنه كان بإمكانه الفوز بالحرب هناك خلال أسبوع واحد، لكنه لم يرد أن يقتل 10 مليون شخص.

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