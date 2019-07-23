أبرز التصريحات في 24 ساعة: لا أريد قتل الملايين في أفغانستان
القاهرة – مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحاول اللجوء لباكستان لتخليص واشنطن من حربها في أفغانستان، لافتًا إلى أنه كان بإمكانه الفوز بالحرب هناك خلال أسبوع واحد، لكنه لم يرد أن يقتل 10 مليون شخص.
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