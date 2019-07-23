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    حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تكشف عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في هرمز

    01:12 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تكشف عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في هرمز

    وزير خارجية بريطانيا

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن مهمة بلاده هي ضمان حرية الملاحة، في الخليج العربي من التهديدات الإيرانية.

    وزير خارجية بريطانيا الخليج العربي باكستان الهند دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي

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