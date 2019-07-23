حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تكشف عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في هرمز

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن مهمة بلاده هي ضمان حرية الملاحة، في الخليج العربي من التهديدات الإيرانية.