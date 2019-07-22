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    الوكالة الدولية للطاقة: نراقب التطورات في مضيق هرمز ومستعدون للتدخل

    10:40 م الإثنين 22 يوليه 2019
    الوكالة الدولية للطاقة: نراقب التطورات في مضيق هرمز ومستعدون للتدخل

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    باريس – (أ ش أ):

    أكدت الوكالة الدولية للطاقة أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز عقب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وأنها على استعداد للتدخل عند الحاجة، داعية إلى الحفاظ على الحق في نقل الطاقة بحرية لما يمثله من أهمية للاقتصاد العالمي.

    وقالت الوكالة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن "مضيق هرمز مسار بحري مهم لتجارة الطاقة العالمية، إذ يعبر منه نحو 20 مليون برميل يوميا، أي ما يمثل نحو 20 في المئة من الإنتاج العالمي، كما أنه يعتبر مسارا لنحو ربع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال".

    وطمأن البيان المستهلكين بأن سوق النفط مزودة بشكل جيد في الوقت الحالي، حيث تجاوز إنتاج النفط الطلب في النصف الأول من عام 2019 ، مما رفع المخزونات العالمية بمقدار 900 برميل يوميًا. ويبلغ إجمالي المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 2.9 مليار برميل، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات.

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    الوكالة الدولية للطاقة مضيق هرمز إيران ناقلة نفط بريطانية

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