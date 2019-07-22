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    الديمقراطيون الليبراليون المناهضون للبريكست في بريطانيا ينتخبون زعيمة جديدة لهم

    10:08 م الإثنين 22 يوليه 2019
    الديمقراطيون الليبراليون المناهضون للبريكست في بريطانيا ينتخبون زعيمة جديدة لهم

    جو سوينسون

    لندن - (د ب أ):

    انتخب الديمقراطيون الليبراليون الذين ينتمون إلى يسار الوسط في بريطانيا جو سوينسون، وهي مناهضة قوية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ، زعيمة جديدة لهم اليوم الاثنين.

    وفازت سوينسون ، التي ستصبح أول إمرأة تتزعم الحزب ، على الوزير السابق إيد دافي، حيث حصلت على 47997 صوتا مقابل 28021 صوتا لدافي في اقتراع لأعضاء الحزب.

    وذكرت وكالة أنباء "بريس أسوسييشن" أنها تعهدت بعمل "كل ما يلزم لوقف البريكست" وبقيادة "الحركة الليبرالية الأكبر والمفتوحة " التي تحتاجها بلادنا بشدة".

    وقالت سوينسون ، قبل يوم من توقع إعلان جونسون المؤيد للبريكست زعيما لحزب المحافظين الحاكم "التصدي لبوريس (جونسون) ووقف بريكست هو الأولوية رقم واحد بالنسبة لي كزعيمة".

    يذكر أن سوينسون سوف تخلف الديمقراطي الليبرالي المخضرم فينس كيبل والذي تولى زعامة الحزب لمدة عامين.

    وأبلى الحزب بلاء حسنا في الانتخابات المحلية الأخيرة ،كما حل ثانيا في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 20 في المئة من الأصوات.

    جو سوينسون الديمقراطيون الليبراليون بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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