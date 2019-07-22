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    مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور السعودية والأردن

    07:57 م الإثنين 22 يوليه 2019
    مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور السعودية والأردن

    دنيس ناتالي

    واشنطن - (أ ش أ):

    تزور دنيس ناتالي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الصراعات ودعم الاستقرار، كلا من ‏المملكتين العربية السعودية والأردنية، في جولة تبدأها اليوم الإثنين، وتستمر حتى 28 من شهر يوليو الجاري.

    وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أنه من المقرر أن تلتقي ناتالي خلال زيارتها بالقادة السعوديين للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة.

    وأضافت أنه بشأن زيارتها للعاصمة الأردنية عمان، من المزمع أن تجتمع المسئولة الأمريكية مع مسئولي المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني لبحث جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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    دنيس ناتالي الخارجية الأمريكية السعودية الأردن

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