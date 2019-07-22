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    الحبس المؤقت لوزير النقل الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي

    07:20 م الإثنين 22 يوليه 2019
    الحبس المؤقت لوزير النقل الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي

    عمار غول وزير النقل الجزائري الأسبق

    الجزائر - (أ ش أ):

    قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم وضع عمار غول وزير النقل الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت عقب سماع أقواله بشأن اتهامه في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.

    وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "ي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من المستشار المحقق إلى السيد عمار غول في قضية محي الدين طحكوت المتابع بجنحتي: منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات".

    وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت".

    يذكر أن عمار غول مثل يوم الخميس الماضي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد، وقد صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

    وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون".

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    عمار غول وزير النقل الجزائري الأسبق تهمة الفساد المالي حبس مؤقت

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