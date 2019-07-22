الجزائر تؤكد أن اعتراض ناقلتها من قبل البحرية الإيرانية إجراء عادي

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين على أن حادثة اعتراض ناقلة النفط الجزائرية قبالة مضيق هرمز "لا تعدو أن تكون إلا مجرد إجراء عادي قامت به قوات البحرية الإيرانية للتأكد من محتوياتها".

وأشار الوزير في زيارة عمل بولاية الشلف (غربي العاصمة الجزائر) إلى أن "وزارتي الطاقة والخارجية قامتا فور وقوع الحادثة يوم الجمعة الماضي بالتنسيق والتدخل السريع حيث واصلت ناقلة النفط مسارها نحو السعودية في حدود الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءا".

وأضاف الوزير أن الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطرك" لديها العديد من العقود الدولية لنقل المنتجات البترولية حيث اعتبر أنه مجال مربح يسمح بدّر العملة الصعبة إلى جانب إنتاج وتكرير البترول والغاز.

و كانت شركة سوناطراك أعلنت أول أمس السبت بأن خفر السواحل الإيرانية أجبروا ناقلة نفط تابعة لها يوم الجمعة بالتوجه نحو المياه الاقليمية الايرانية عند عبورها مضيق هرمز.