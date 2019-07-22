  • عاجل:"حار رطب".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الجزائر تؤكد أن اعتراض ناقلتها من قبل البحرية الإيرانية إجراء عادي

    07:17 م الإثنين 22 يوليه 2019
    الجزائر تؤكد أن اعتراض ناقلتها من قبل البحرية الإيرانية إجراء عادي

    وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب

    الجزائر - (د ب أ):

    أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين على أن حادثة اعتراض ناقلة النفط الجزائرية قبالة مضيق هرمز "لا تعدو أن تكون إلا مجرد إجراء عادي قامت به قوات البحرية الإيرانية للتأكد من محتوياتها".

    وأشار الوزير في زيارة عمل بولاية الشلف (غربي العاصمة الجزائر) إلى أن "وزارتي الطاقة والخارجية قامتا فور وقوع الحادثة يوم الجمعة الماضي بالتنسيق والتدخل السريع حيث واصلت ناقلة النفط مسارها نحو السعودية في حدود الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءا".

    وأضاف الوزير أن الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطرك" لديها العديد من العقود الدولية لنقل المنتجات البترولية حيث اعتبر أنه مجال مربح يسمح بدّر العملة الصعبة إلى جانب إنتاج وتكرير البترول والغاز.

    و كانت شركة سوناطراك أعلنت أول أمس السبت بأن خفر السواحل الإيرانية أجبروا ناقلة نفط تابعة لها يوم الجمعة بالتوجه نحو المياه الاقليمية الايرانية عند عبورها مضيق هرمز.

    وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب البحرية الإيرانية ناقلة النفط الجزائرية

    الخبر التالى:

    هنية يعرب عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان