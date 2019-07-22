عبد المهدي يبحث مع الرئيس الإيراني سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة

بغداد - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، في طهران مع الرئيس الايراني حسن روحاني تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى إيران على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء ووزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين العراقيين.

تأتي زيارة عبد المهدي على خلفية التوترات بين ايران وبريطانيا بسبب قيام الأولي باحتجاز ناقلة نفط تابعة للأخيرة يوم الجمعة الماضي، فيما وصفته طهران بأنه رد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في اقليم جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني .

كما تاتي الزيارة وسط التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة عقب اعلان طهران اسقاط طائرة مسيرة امريكية داخل مجالها الجوي، وأعلان واشنطن عن اسقاط طائرة مسيرة إيرانية في الخليج .كما تتصاعد التوترات بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي قبل اكثر من عام على ايران.