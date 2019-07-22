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    بريطانيا تكشف عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في هرمز

    06:32 م الإثنين 22 يوليه 2019
    بريطانيا تكشف عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في هرمز

    وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن مهمة بلاده هي ضمان حرية الملاحة، في الخليج العربي من التهديدات الإيرانية.

    وأضاف في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه إذا استمرت إيران في التصعيد فستعزز بريطانيا حضورها العسكري في الخليج العربي.

    وقال الوزير البريطاني هانت: "دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي".

    وأكد أن فرقاطة بريطانية ستصل إلى مياه الخليج العربي خلال أسبوع واحد، لتضمن سلامة وحرية الملاحة في المنطقة، موضحًا أن التعزيزات البريطانية ستطالب السفن التابعة للمملكة المتحدة برفع العلم حتى يتم تأمينها جيدًا.

    وأعلن وزير الخارجية البريطاني، أن المملكة المتحدة ستعلن عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في منطقة الخليج العربي.

    احتجزت ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" من قبل قطع بحرية حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني الجمعة الماضية في منطقة الخليج.

    جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني بريطانيا حرية الملاحة الخليج العربي مجلس العموم البريطاني

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