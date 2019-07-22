مقتل 17 شخصا في تفجير انتحاري لجماعة الشباب في الصومال

مقديشو - (د ب أ):

أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة تقول الشرطة الصومالية إنه أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل من بينهم منفذ الهجوم في العاصمة مقديشو اليوم الاثنين.

وصرح مسؤول الشرطة أحمد باشين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "انتحاريا قاد المركبة المفخخة إلى نقطة تفتيش أمنية ... على الطريق السريع المؤدي إلى المطار".

وقال: "لقد تأكدنا من مقتل 17 شخصا من بينهم منفذ التفجير وجمعنا جثثهم".

وأفاد بأن معظم القتلى مدنيون، مضيفا أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لأن هناك 28 شخصا آخرين قد أصيبوا في الهجوم.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية من موقع الحادث إن التفجير ألحق أضرارا بالغة بأماكن تجارية قريبة من الطريق، كما تسبب في دخان أسود كثيف أحاط بالمنطقة.

وأعلنت جماعة الشباب المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعتها "الأندلس".

وتشن جماعة الشباب، التي تقول إنها تسعى لتأسيس دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم تستهدف المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الدولة المضطربة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القوات الصومالية، بالإضافة إلى جنود من الاتحاد الأفريقي، في الحرب ضد جماعة الشباب التي ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.