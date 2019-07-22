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    إيران تعرب عن تعازيها في وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    03:05 م الإثنين 22 يوليه 2019
    إيران تعرب عن تعازيها في وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    طهران - (د ب أ):

    أعربت إيران عن "أعمق التعازي" في وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    وفي تغريدة على موقع تويتر، أشاد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، بالمهارة التي أدار بها أمانو الوكالة الدولية، مشيرا إلى عمله بشكل وثيق مع أمانو.

    وكتب:"ليرحمه الله".

    تجدر الإشارة إلى أن أمانو كان يشرف على تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، كما شارك على مدار سنوات في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق.

    يوكيا أمانو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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