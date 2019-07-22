الدفاع التونسية: عطب وراء الهبوط الاضطراري للطائرة الحربية الليبية

تونس - (د ب أ):

كشفت وزارة الدفاع التونسية عن أن الهبوط الاضطراري للطائرة الحربية الليبية اليوم الاثنين جنوب تونس، كان بسبب عطب.

وهبطت الطائرة اضطراريا على طريق عام في وقت سابق اليوم في منطقة تبعد 7 كيلومترات عن وسط مدينة مدنين في الجنوب.

وقالت وزارة الدفاع ، في بيان لها اليوم "إنه تم التفطن صباح اليوم إلى اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين، وفي الحين تم تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وتابعت الوزارة أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان، وتبين أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد، والذي أفاد في أولى تصريحاته بأنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

وذكرت الوزارة أنه سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلطة القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.

وتشهد ليبيا منذ ابريل الماضي نزاعا بين قوات حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر( قائد مايسمى الجيش الوطني" الذي يسيطر على شرق البلاد ويقود عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.