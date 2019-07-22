الجيش الصيني يجري مناورات بالقرب من الحدود مع هونج كونج

بكين - (د ب أ):

أجرى الجيش الصيني مناورات لمكافحة الارهاب في إقليم جوانجدونج، بالقرب من الحدود مع هونج كونج، وفقا لما قاله مسؤول بالجيش اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من قيام متظاهري هونج كونج بتخريب مبنى حكومي صيني.

وقال الفيلق الـ74 بالجيش في مدونة ويبو إنه تم إجراء المناورات بالقرب من مدينة زهانجيانج "مؤخرا" لضمان رد الفعل الفعال في حال حدوث حالة طوارئ.

وكان المتظاهرون قد قاموا أمس الأحد بإلقاء البيض والطلاء الأسود على مكتب الاتصال الخاص ببكين في هونج كونج، مما أدى بالإضرار بالشعار الوطني الصيني.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات الآلاف من المتظاهرين، الذين خرجوا في الشوارع ضمن سلسلة من المظاهرات التي اندلعت بسبب رفض مشروع قانون لتسليم الجناة للصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن المتظاهرين تحدوا سياسة" دولة واحدة ونظامان" المتبعة منذ تسليم بريطانيا هونج كونج للصين عام 1997، والتي تمنح هونج كونج مساحة كبيرة من الحكم الذاتي مقارنة بالصين حتى عام 2047.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج" نحن بالتأكيد لا يمكن أن نتهاون مع مثل هذا الإحراج".

وأضاف أن بكين تدعم حكومة هونج كونج في جهودها للحفاظ على سلامة وكالات الحكومة المركزية وتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين.

ويشار إلى أن هونج كونج تشهد مظاهرات منذ مطلع يونيو الماضي، حيث يحتج المتظاهرون على مشروع قانون تسليم الجناة للصين.