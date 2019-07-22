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    العراق وبريطانيا يؤكدان ضرورة تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج

    01:54 م الإثنين 22 يوليه 2019
    العراق وبريطانيا يؤكدان ضرورة تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج

    عادل عبد المهدي

    بغداد - (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

    جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من وزيرة الدفاع البريطانية تناولا فيه الوضع الإقليمي وحرية الملاحة في الخليج ، حسبما أفاد بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية اليوم الاثنين.

    وأضاف البيان أن عبد المهدي وموردونت بحثا "العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين، والتباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد ".

    ووفقا للبيان ، بحث الجانبان" ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".

    عادل عبد المهدي بيني موردونت منطقة الخليج

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