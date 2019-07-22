المتحدث باسم حكومة الوفاق: طائرة حربية ليبية تتبع حفتر هبطت اضطراريا في جنوب تونس

طرابلس/تونس - (د ب أ):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) عقيد طيار "محمد قنونو" إن طائرة حربية من طراز" L 39 "هبطت صباح اليوم الاثنين بشكل اضطراري في دولة تونس.

وأضاف قنونو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):"تتبع الطائرة قوات خليفة حفتر(قائد ما يسمى الجيش الوطني)، ونحن نعلم كل التفاصيل حول سبب هبوطها ونتحفظ عن ذكرها في الوقت الحالي".

ونفى قنونو بعض الأخبار المتداولة بشأن تبعية الطائرة لسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق، مؤكدا سلامة كل الطائرات الحربية التابعة لهم وكذلك كل الطيارين.

من جانبها، نقلت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية اليوم عن مصدر أمني، قوله إن الطائرة خاصة بالتدريب وتحمل ذخائر، وعلى متنها طياران، مرجحًا هبوطها نتيجة عطل فني.

وقال شهود في وقت سابق إن طائرة حربية ليبية هبطت صباح اليوم على طريق عام في منطقة تقع بولاية مدنين جنوب تونس.

وأفادت الإذاعة الوطنية التونسية بأن الطائرة هبطت اضطراريا وعلى متنها شخص واحد ، وقد أظهرت مقاطع فيديو الطائرة، وهي مركونة على جانب الطريق العام ومن خلفها سيارات مدنية.

وقالت الإذاعة إن الطريق يقع في منطقة بني غزيل على بعد 7 كيلومتر من وسط مدينة مدنين في الولاية.

وطوقت وحدات أمنية المكان لمعرفة أسباب الهبوط وهوية الشخص داخل الطائرة.