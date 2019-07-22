إيران تعلن توقيف 17 شخصا وصدور أحكام بالإعدام في تفكيك "شبكة للسي آي إيه"

(أ ف ب):

أعنلت السلطات الإيرانية الإثنين توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أُعلن عنها في يونيو.

وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية للصحافيين بدون الكشف عن اسمه أنه "تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 يوليو" مضيفا أنه "حكم على البعض ممن خانوا وطنهم عن سابق قصد وتعمد بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وفرض عقوبات اقتصادية مجددا على الجمهورية الإسلامية.

وقال المسؤول إن المشتبه بهم "تم توظيفهم في مراكز حساسة وحاسمة وكذلك في قطاعات خاصة على ارتباط بهذه المراكز، للعمل كمقاولين أو مستشارين".

وقال إنه تم التعرف على سبعة عشر مشتبهاً بهم، جميعهم من الإيرانيين الذين تحركوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض.

تم تجنيد بعضهم بإيقاعهم في "فخ التأشيرة" الذي تنصبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للإيرانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة. وقال مدير مكافحة التجسس "تم الاتصال ببعضهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة ، بينما حصل آخرون على تأشيرات من قبل وكانوا يتعرضون لضغوط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لتجديدها".

وأعلنت إيران الشهر الماضي إنها فككت شبكة تجسس مرتبطة بوكالة السي آي إيه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول بوزارة الاستخبارات أنه "بناء على أدلة في أجهزة الاستخبارات الأميركية، عثرنا مؤخرًا على المجندين الجدد الذين جندهم الأميركيون وفككنا شبكة جديدة".

وقالت الوكالة إن الجمهورية الإسلامية نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب"، دون تسمية أي دولة.