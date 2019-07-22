انتهاء تصويت المحافظين في بريطانيا اليوم... وجونسون الاوفر حظا لشغل منصب زعيم الحزب

لندن - (د ب أ):

يعتبر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح الاوفر حظا لشغل منصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، حيث من المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين، اقتراع عبر البريد الالكتروني يشارك فيه 160 ألف عضو في الحزب.

ومن المقرر أن يعلن الحزب عن نتيجة جولة الاعادة بين جونسون ومنافسه وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت، غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، بعد غد الأربعاء.

وأشار استطلاع رأي أعضاء حزب المحافظين الذي أجراه موقع "كونسرفاتيف هوم" المعني بالأخبار السياسية، إلى أنه من المرجح فوز جونسون بحوالي ثلثي الأصوات.

وكان جونسون تعهد بترك الاتحاد الأوروبي بحلول موعد الخروج – الذي تم تأجيله إلى 31 من أكتوبر المقبل – بصفقة أو بدون صفقة مع بروكسل.